PS5 : Sony dévoile les dates de sortie des jeux en 2021, God of War Ragnarok et Gran Turismo 7 sont absents

Le CES 2021 bat actuellement son plein, avec une édition qui se déroule en ligne, crise sanitaire oblige. Si le plus grand salon de la hi-tech est là pour nous donner le ton de tous les plus beaux appareils qui vont débarquer dans nos chaumières dans les prochains mois et années à venir, certains constructeurs de jeux vidéo en profite pour faire quelques annonces. C'est le cas de Sony Interactive Entertainment qui est revenu sur le succès tonitruant de sa PS5, précisant une fois encore qu'il s'agit du plus grand démarrage jamais enregistré pour une console PlayStation. S'il manquait des chiffres officiels pour connaître la portée de la PS5 dans le monde, Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment, n'a pas manqué de communiquer des dates de sortie des jeux qui vont arriver en 2021.







C'est en réalité par le biais d'une vidéo que tous ces titres ont été confirmées pour cette année, dont certains sont apparus pour la première fois lors des conférences qui ont remplacé l'E3 en juin dernier. On y trouve des AAA comme des jeux indés et Sony Interactive Entertainment s'engage visiblement sur des jeux qui sont certains de voir le jour cette année. On note l'absence d'un certain Grand Turismo 7 et de God of War Ragnarok, pourtant prévus pour 2021, mais il était assez présomptueux de voir ces deux jeux débarquer quelques mois à peine après le lancement de la PS5. Leur décalage n'est pas officiel au moment où l'on aligne ces signes, mais il y a tout de même peu de chances qu'ils soient prêts pour 2021. Inchallah comme on dit, n'est-ce pas ?





- Hitman 3 : 20 janvier 2021

- Returnal : 19 mars 2021

- Kena : Bridge of Spirits : Mars 2021

- Solar Ash : Juin 2021

- Little Devil Inside : Juillet 2021

- Ghostwire Tokyo : Octobre 2021

- Stray : Octobre 2021

- Ratchet & Clank : Rift Apart – 2021

- Horizon Forbidden West : 2021

- Project Athia : Janvier 2022

- Pragmata : 2023