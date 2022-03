PS5 : Sony continuera à faire des jeux solo narratifs, le patron tient à rassurer les joueurs

Hermen Hulst,

Sony Interactive Entertainment ne s'en cache plus : le constructeur japonais va davantage capitaliser sur les jeux services en ligne. Les derniers rachats de studio tels que Bungie ou Haven vont en ce sens et il a été annoncé que 10 jeux services seront lancés d'ici 2026. Une politique qui suit à peu près ce qui se fait dans le jeu vidéo en ce moment, mais qui effraie énormément la communauté PlayStation, très attachée aux jeux solo narratifs, puisqu'ils qui font partie de l'ADN du constructeur et qui constituent aussi une grande partie de son catalogue first-party. Lors d'une interview consacrée à nos confrères de GamesIndustry.biz le patron de PlayStation Studios, a tenu à rassurer les joueurs en précisant que Sony continuera à produire des jeux solo narratifs, tout en expliquant le rachat du studio Haven, fondé par Jade Raymond.

De toute évidence, nous continuerons toujours à créer ces jeux solo narratifs tels que Ghost of Tsushima, The Last of Us et Horizon Forbidden West. Mais vous avez bien remarqué que nous avons investi dans des jeux de service en ligne, car c'est incroyablement excitant pour nous. Cela nous permet de construire des mondes plus vastes, cela nous permet de créer des liens sociaux vraiment significatifs entre les joueurs.

Des propos qui rassurent évidemment cette communauté attachée à ces expériences uniques en leur genre et qui a d'ailleurs pousser Microsoft à faire de même en rachetant des dizaines de studios ces 5 dernières années. On le sait, la guerre se mène à travers de bonnes exclusivités et même si les abonnements à des services incontournables comme le Xbox Game Pass, nombreux sont les joueurs attachés à une certaine façon de raconter le jeu vidéo.