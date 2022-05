PS5 : Sony annonce un nouveau State of Play, ça va parler du PlayStation VR 2, mais pas que

Xbox & Bethesda Games Showcase (12 juin), inutile de vous dire que ce tour de chauffe s'annonce comme des plus intéressants. Bien évidemment, vous pouvez compter sur nous pour relayer tout ce tour de chauffe au doux parfum d'E3.





inutile de vous dire que ce tour de chauffe s'annonce comme des plus intéressants. Bien évidemment, vous pouvez compter sur nous pour relayer tout ce tour de chauffe au doux parfum d'E3.

Alors qu'un certain nombre de rumeurs indiquaient que Sony Interactive Entertainment garderait le silence jusqu'au mois de septembre prochain, le constructeur japonais vient d'annoncer la tenue d'un nouveau State of Play dans la nuit du jeudi 2 juin au vendredi 3 juin, à minuit. Tout en donnant rendez-vous sur les réseaux habituels (Twitch et YouTube), il précise que les festivités dureront une trentaine de minutes et permettront de découvrir les premiers jeux prévus sur PlayStation VR 2. On rappelle que pas plus tard qu'hier , nous avons appris qu'une vingtaine de titres accompagneraient la sortie du casque de réalité virtuelle.Ce n'est pas tout, car on nous indique que dans le cadre de ce State of Play, il faut également s'attendre à "