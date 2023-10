PS5 Slim : Sony joue-t-il sur les mots ? Est-ce vraiment la version Slim ?

La nouvelle est tombée hier soir, un peu à l'improviste : deux nouvelles PS5 vont débarquer sur le marché d'ici quelques semaines, en novembre d'abord aux Etats-Unis, puis dans le reste du monde dans la foulée, avec parfois plusieurs mois de décalage. Il s'agit des modèles Slim de la console de Sony, bien que le constructeur japonais se refuse d'utiliser le terme officiel. Pourtant, le slogan mentionne bien que ce nouveau modèle de la PS5 sera "a new slimmer size", soit une machine plus petite et plus fine que la console de 2020. Le design en revanche ne change pas énormément, avec la coque qui est désormais coupée en deux horizontalement. Cette astuce hardware va permettre à Sony d'ôter le lecteur de disque pour qu'elle devienne une console "full" digitale et donc dénuée de cette excroissance peu élégante qui abrite le lecteur Blu-ray. C'était déjà disgracieux avec le premier modèle, c'est encore moins séduisant avec cette version Slim. A tel point que lorsqu'on pose la console à l'horizontale, Sony a été obligé de rajouter un pied en plastique transparent, lui aussi pas très élégant, aifn de faire tenir la console sans la déséquilibrer. Quand on sait combien Sony a toujours été pointilleux dans la conception de ses produits, c'est quelque peu déceptif.







Un choix fortement contestable et assez incompréhensible à vrai dire. Si Sony avait sorti uniquement le modèle digital en Slim, avec le lecteur de disques à acheter en option, la proposition aurait été pertinente. Malheureusement, les deux modèles sont en vente, si bien qu'on a du mal à saisir l'intérêt de proposer ce lecteur Blu-ray à l'unité ? 119€ tel est son prix d'ailleurs. Un acheteur qui choisit le modèle à disques aura en effet aucun intérêt de le retirer par la suite. L'inverse peut se comprendre en revanche, puisque rajouter un lecteur Blu-ray sur le modèle digital a déjà plus de sens. Mais le cas échéant, il aurait été plus judicieux pour Sony d'imposer le modèle digital à la vente uniquement et de proposer la vente du lecteur de disque à l'unité...







Autre chose. S'il y a un point qui ne fait nullement l'unanimité, ce sont les prix de cette PS5 Slim. La version classique avec lecteur de disques sera vendue 549€, tandis que la console slim en digital sera proposée à 449€. De quoi faire réagir toute la communauté gaming qui ne comprend pas ce choix de ne pas baisser le prix, surtout quand on sait que Sony va faire des économies d'échelle, avec des matériaux moins onéreux, et qui font déjà plus cheap quand on voit la vidéo qui a fuité en août dernier. La coque semble faite d'un plastique premier prix, fragile qui plus est, ce qui laisse assez pantois quant au prix qui ne bouge malheureusement. C'est d'autant plus rageant qe Sony nous a toujours habitué à l'innovation, même lorsque le constructeur sortait un modèle Slim de ces anciennes consoles (PS2, PS3 et PS4). Non seulement, il y avait un travail de recherche dans le design, mais en plus le prix était moins cher, plus attractif. Mais bien sûr, on parle déjà d'un autre époque...







Si au niveau design, la PS5 Slim déçoit plus qu'elle n'enchante, sachez que la console sera plus petite, une réduction de taille de 30%, ce qui est assez significatif, pusique le gros souci de la PS5, c'est sa taille massive qu'on a du mal à placer dans un meuble télé. La PS5 Slim sera aussi plus légère de 18 à 24% selon le modèle. La version lecteur Blu-ray pèsera 4.5 kg alors que la full digital 3.2 kg. Sony annonce aussi un espace disque de 1To, au lieu des 825 Go du premier modèle de PS5, là aussi, les améliorations sont minimes. D'ailleurs, on ne sait pas s'il sera toujours possible d’installer un SSD supplémentaire dans la nouvelle console. Il faudra attendre les tests pour s’en assurer...







Dernier détail assez important, la PS5 Slim sera dotée de 2 ports USB-C en façade (un port USB 2.0 et un port USB 3 à 10 Gb/s), et deux ports USB Type-A à l’arrière de la console. Fini donc le port USB-A en façade qui déconnait souvent chez certaines personnes. Ah oui, j'ai oublié, Sony va aussi commercialiser un nouveau support vertical compatible avec tous les modèles PS5 pour 30€. Celui de base sera fourni avec la console, fort heureusement. Ces PS5 Slim seront vendus fin novembre aux Etats-Unis et dans la foulée dans les autres pays, parfois avec plusieurs mois d'attente. En France, on n'a pas la date de sortie arrêtée à ce jour. Mais on vous tiens au courant.