PS5 : voici les accessoires PS4 qui seront compatibles avec la nouvelle console de Sony

Sony Interactive Entertainment a dévoilé la liste des périphériques PS4 qui seront compatibles sur la PS5 via un long post sur le PlayStation Blog. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va globalement falloir mettre la main à la poche pour racheter pas mal de matériel. Heureusement, les périphériques les plus coûteux, comme les joysticks ou les volants compatibles avec la PS5, devraient aussi marcher sur certains jeux PS4 compatibles. Par contre, on ignore si l'inverse est également vrai. Par contre, si jamais vous avez investi dans les casques Platinum et Gold Wireless, ainsi que dans n'importe quel casque qui se branche via USB ou via un jack, sachez que ces derniers seront compatibles avec la PS5.

En ce qui concerne les manettes, sachez que la DualShock 4 marchera sur PS5, mais qu'elle ne sera compatible qu'avec des titres PS4. En effet, la plupart des nouveaux jeux devraient tirer profit des fonctionnalités spécifiques de la manette DualSense. Enfin, sachez que les périphériques VR seront compatibles, comme le PlayStation VR Aim, les PlayStation Move ou encore la PlayStation Caméra. Cette dernière aura toutefois besoin d'un adaptateur, mais Sony précise qu'il sera fourni gratuitement aux utilisateurs de PlayStation VR.