PS5 Pro : la console a fuité, mais les experts techs estiment qu'elle ne sert à rien, vraiment ?

C'est sans doute l'un des plus grands secrets de polichinelle de l'industrie du jeu vidéo, à savoir l'arrivée en fin d'année de la nouvelle PS5, le modèle Pro. On ne va évidemment pas faire les étonnés, vu que Sony a commercialisé sa PS5 Slim en novembre dernier, et que sortir une nouvelle machine boostée techniquement en milieu de cycle est devenu une habitude de constructeur gaming. Pour le moment, rien n'a été annoncé officiellement, mais le truc, c'est que les specs techniques de cette PS5 Pro ont déjà fuité grâce aux indiscrétions du journaliste Tom Henderson, qui a prouvé maintes fois la solidité de ses sources quand il est question de matos chez PlavStation. Ils doivent tellement le détester chez Sony... Ses révélations ont néanmoins poussé d'autres médias et journalistes à sortir du bois, et Digital Foundry n'a pas manqué de confirmer la véracité des éléments fournis par Tom Henderson. Mieux, ces journalistes techos sont allés plus loin en affirmant que ce boost technique de la PS5 sera insuffisant pour présenter un véritable intérêt en termes d'achat auprès d'un public qui peut compter les jeux véritablement next gen sur les doigts d'une main. Et histoire d'enfoncer le clou encore plus loin, des développeurs lors de la GDC 2024 de San Francisco qui s'est achevé le week-end dernier vont aussi dans ce sens. La PS5 Pro est-elle déjà une machine inutile avant même sa sortie ? On va essayer d'y voir plus clair...

Pour essayer de comprendre tout ce marasme autour de l'intérêt de la PS5 Pro, il faut déjà jeter un oeil à la fiche technique mise à disposition donc par ce bon vieux Tom Henderson. Donc, selon ses informations, et on va évidemment utiliser le conditionnel, la PS5 Pro serait dotée d'un GPU Navi 33,8 Go de mémoire GDDR6, 4096 unités de shading, un bus mémoire 128 bits et des vitesses d’horloge allant jusqu’à 2 200 MHz. C'est très technique et peu compréhensible pour le grand public, mais grosso modo, cela permettrait à la console de rendre possible la lecture des jeux en 4K à 120 images par seconde, et même de supporter une sortie en 8K à 120fps. Evidemment, en entendant ce genre de choses, difficile de ne pas faire la mou, surtout qu'à l'heure actuelle, des jeux qui tournent en 4K 60 images par seconde de façon stable, ils sont effectivement assez rares.







Si l'on écoute les observations de Digital Foundry lors de leur dernier podcast, le gain de puissance de la PS5 Pro ne serait pas en mesure de donner naissance à des gros jeux qui pourraient provoquer un achat impulsif de la part des joueurs. Bien sûr, il y a les fans de tech, assez aisés, qui ne refuseront jamais de mettre à jour leur équipement pour jouer dans les meilleures conditions possibles, mais concernant le grand public, il n'y aura pas de jeux qui pourraient prouver qu'il vaut mieux investir dans une PS5 Pro plutôt qu'une PS5 classique. Selon le site GamesIndustry.biz et le journaliste Christopher Dring qui a passé une semaine à la GDC de San Francisco et qui a pu converser avec de nombreux développeurs, pour beaucoup d'entre eux, l'arrivée de la PS5 Pro serait injustifiée, car ils estiment qu'ils ne tirent déjà pas vraiment le meilleur parti de la PS5. Pour les spécialistes de notre industrie, ils confrment que cette génération n'a pas encore vraiment démarrer et qu'offrir un boost technique à mi-parcours est inutile.







C'est d'ailleurs Digital Foundry qui disait l'autre fois que le prochain GTA 6 serait incapable de tourner en 4K natif 60fps même sur PS5 Pro. Mais en vrai, si on regarde ce qui a été fait avec la génération précédente, n'est-ce pas déjà le même débat ? Est-ce que la PS4 Pro a-t-elle vraiment créé un gap technique avec sa petite soeur la PS4 standard ? Pas tant que ça, c'était juste du confort à la fois visuel et en termes de frame-rate. Le bond technique n'a pas été super significatif. Mais en vrai, si cette PS5 Pro permettrait de pouvoir jouer à Dragon's Dogma 2 en 4K avec un framerate stable de 60fps alors que la PS5 standard n'y arrive pas, n'est-ce pas un argument marketing justement pour Sony ? Alors évidemment qu'en termes de produit pur, il y a de quoi être déçu et de confirmer que cette génération PS5 / Xbox Series n'a pas servi à grand chose, mais bon, si vous êtes dans le game, c'est pas à vous que je vais vous apprendre que tout cela n'est que du business. Toujours est-il que pour compenser une technique qui ne serait pas suffisante d'après les experts, Sony ferait alors appel à l’intelligence artificielle pour booster ses capacités, avec un système d’upscaling intelligent qui permettrait de viser ce fameux 4K à 120fps. C'est une techno assez semblable au DLSS de NVIDIA ou au FSR d’AMD et permettrait aux développeurs de tirer parti de la puissance de la console sans avoir à retravailler entièrement leurs jeux. Et ce point de détail justement, ça change pas mal de choses, notamment pour les studios qui n'auraient pas besoin de toute révolutionner pour donner le sentiment qu'on passe à un gain de puissance significatif.







Ça ressemble un peu à l'affiche 4K dynamique qui remplace le 4K natif qu'on a in fine assez rarement sur un jeu console, qu'on soit sur PS5 ou Xbox Series. Et en vrai, siu certains estiment que l'arnaque elle est là, d'autres diront que pour une machine à 600 boules, c'est déjà pas mal et que le 4K natif, bah faut investir sur PC avec des cartes graphiques à 1500€ minimum. Et en toute honnêteté, ça se défend.. Toujours d'après ces specs qui ont fuité et l'analyse des experts, Sony mettrait particulièrement l’accent sur le stockage rapide, ce qui est déjà le cas sur la PS5 actuelle avec le fameux "SSD magique", mais le constructeur irait encore plus loin, tout en améliorant aussi la techno autour du ray tracing et de l'upscaling, qui est je vous rappelle un processus pour améliorer la résolution d’une image. Toujours selon Tom Henderson, les studios devraient recevoir les kits de développement de cette PS5 Pro d'ici quelques mois et il se pourrait que les spécificités techniques s'affinent avec l'arrivée de ces machines dans les studios. Reste à savoir maintenant si Microsoft a l’intention de s’aligner, ou si le constructeur a déjà abandonné la guerre des consoles...