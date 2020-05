PS5 : pour les développeurs de Quantum Error, Mark Cerny est un génie

Si l'on savait déjà tout le bien que TeamKill Media pensait de la PS5, son président Micah Jones en a remis une couche lors d'un entretien accordé à l'Official PlayStation Magazine (cf. Wccftech ), dans le numéro de juin. En effet, le président du studio derrière Quantum Error a estimé que Mark Cerny avait fait de l'excellent travail avec la prochaine console de Sony Interactive Entertainment. "Nous avons le sentiment que Mark Cerny est un génie, a-t-il affirmé. J'ai l'impression que la console a été conçue pour les développeurs. Nous sommes vraiment ravis du Zen 2, c'est un processeur qui nous permettra de faire de choses qui n'étaient pas possibles sur PS4."Il ajoute : "Il y a également la description du Tempest Engine qui nous a fait pousser un cri de joie comme si nous étions des gamins. Avec la PS5, l'ambiance sonore que nous allons être en mesure de proposer aux joueurs sera tout simplement révolutionnaire." Lors de la même interview, Micah Jones a rappelé que si Quantum Error ferait certainement partie des premiers jeux à sortir sur la console, lui et ses équipes espéraient pouvoir en faire l'un des titres disponibles day one. Il a également glissé un mot au sujet de la version PS4."Avec Quantum Error, notre but est d'atteindre les 60fps, même sur PS4, a-t-il confié. Compte tenu des specs de la PS5, on pense qu'il est possible d'atteindre ce framerate en 4K. C'est sur cette console que l'on se focalise en priorité, et nous ferons ensuite les optimisations nécessaires sur PS4. Nous sommes ouverts à une exclusivité temporaire ou totale." Pour mémoire, le bonhomme assurait en avril dernier que la porte n'était pas totalement fermée pour la Xbox Series X, bien que les consoles PlayStation faisaient office de priorité.Avec un gameplay s'inspirant de DOOM 3 et de Dead Space (d'après ses créateurs), Quantum Error titille déjà la curiosité des joueurs. On a hâte de découvrir de véritables phases de gameplay.