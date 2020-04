Quantum Error : d'après les développeurs, le jeu s'inspirera de DOOM 3 et de Dead Space

Dakoda Jones et Micah Jones ont bien voulu en dire plus sur le jeu. "Le gameplay ressemblera à celui de DOOM 3 ou de Dead Space (mais en vue subjective), ont-il indiqué. Le rythme sera lent avec tout un tas de mécaniques basées sur les compétences de pompier du héros."



Ils ajoutent : "Nous avons l'intention d'inclure des énigmes. Par exemple, vous serez amené à utiliser une barre Halligan afin d'accéder à certains endroits. Il y a aussi le cas des pièces confinées qui risquent d'exploser si la porte est ouverte, ou encore les séquences où vous devrez gérer votre oxygène." Concernant l'aspect horrifique de Quantum Error, les développeurs ont également apporté quelques précisions bienvenues.









"Le jeu reposera avant tout sur les mécaniques de shoot, ont-il affirmé. C'est la base du gameplay. Pour ce qui est de l'horreur, l'accent sera surtout mis sur l'atmosphère et non sur des scènes scriptées. Ne vous attendez donc pas à des jump scares ou à des artifices du genre. C'est dans l'ambiance que résidera l'angoisse."



On ne sait pas pour vous, mais on est curieux de voir ce que donne Quantum Error manette en main. Même si le développement du jeu progresse rapidement, TeamKill Media n'est pas encore en mesure de dire si le jeu sera prêt pour le lancement de la PS5. On croise les doigts, d'autant que la console fait office de lead platform.

Prévu sur PS4 et PS5, Quantum Error titille la curiosité des fans de survival horror. C'est vrai qu'en dehors du trailer dévoilé le mois dernier , on ne sait pas grand-chose sur le FPS de TeamKill Media qui nous promet une atmosphère assez oppressante. A l'occasion d'un entretien accordé à nos confrères de GamingBolt