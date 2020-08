Quantum Error : l'exclu PlayStation montre enfin du gameplay dans un trailer horrifique

Rapidement, Quantum Error a attisé la curiosité en s'annonçant sur PlayStation 5 : d'ailleurs, ses développeurs de chez TeamKill Media ont déclaré d'office que leur survival horror exploiterait à fond les capacités de la nouvelle machine de Sony avec de la 4K, du ray tracing et du 60 FPS au programme : après donc de longs mois de teasing et quelques trailers, le jeu montre enfin du gameplay un peu plus concret dans une toute nouvelle bande-annonce délivrée lors de la soirée d'ouverture de la gamescom 2020.Pour rappel, on y incarnera un pompier au beau milieu d'un vaste incident survenu dans le laboratoire Monad Quantum, en Californie, en proie à des événements quantiques fichtrement inquiétants. Le ton est donné : il sera angoissant, sombre et impitoyable, s'inspirant notamment de Dead Space et DOOM 3 Quantum Error est attendu en 2021 uniquement sur les consoles PlayStation, à savoir la PS4 et la fameuse PS5.