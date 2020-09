Quantum Error : on va pouvoir jouer au pompier sur Xbox Series X, une vidéo teaser

Quantum Error ne sera pas une exclusivité PlayStation. En effet, TeamKill Media fait savoir par le biais d'un communiqué officiel que son FPS horrifique sortira également sur Xbox Series X et Xbox Series S, après avoir été annoncé sur PS4 et PS5. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Quantum Error, rappelons que l'on devra incarner Jacob, un pompier chargé de sauver le Monad Quantum Research Facility de l'incendie qui le ronge. Et visiblement, lui et ses équipiers ne seront pas seuls sur les lieux.Sortie prévue pour 2021.