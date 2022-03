Quantum Error : une nouvelle vidéo sur PS5 qui tourne avec l'Unreal Engine 5

Jacob, un pompier qui va devoir intervenir au

depuis qu'un incendie s'est déclaré. Seul problème, notre soldat du feu va vite comprendre que l'origine de brâsier est l'acte d'extraterrestres.





On était sans nouvelle de Quantum Error depuis maintenant près de 6 mois, mais TeamKill Media a profité de ce samedi 26 mars 2022 parfaitement ensoleillé pour présenter à nouveau son FPS, mais avec le soutien cette fois-ci de PlayStation. C'est en effet sur la chaîne YouTube du constructeur japonais qu'on peut découvrir ce qu'ils appellent le teaser trailer PS5, histoire que la communication officielle chez le partenaire premium se fasse dans les règles de l'air. Car même si Quantum Error est attendu également sur Xbox Series X, c'est sur PS5 et PS4 que le jeu a d'abord été annoncé. D'ailleurs, on rappelle que le jeu a changé de moteur en cours de route et c'est en septembre 2021 que nous avons appris que Quantum Error avait basculé sur l'Unreal Engine 5. Difficile de mesurer les changements et les évolutions apportés par le moteur 3D d'Epic Games, mais le message en introduction précise que le jeu subira d'autres updates visuels d'ici à sa sortie prévue pour cette année si tout se passe bien.Quantum Error profitera autrement des fonctionnalités de la DualSense, avec les gâchettes adaptatives et les retours haptiques, sans oublier l'audio 3D pour nous immerger davantage dans ce FPS à l'ambiance horrifique. L'histoire nous racontera les mésaventures deMonad Quantum Research Facility