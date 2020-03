We are targeting 4K 60FPS. 😎 — QUANTUM ERROR (@quantum_error) 28 mars 2020

Dévoilé pas plus tard que ce matin, Quantum Error est un survival-horror développé par TeamKill Media, un studio indépendant fondé en 2016 et dont le projet vient de livrer un premier trailer angoissant . En attendant d'en savoir plus sur ce FPS aux grosses vibes Metro, la firme nous communique quelques informations en rab sur Twitter : prévu sur PS4 mais également sur PS5, le titre exploitera visiblement les pleines capacités de la machine.Ainsi, les développeurs comptent bien proposer un rendu en 4K, un framerate à 60FPS et du ray tracing complet, comprenant aussi bien la gestion de l'audio, des ombres que les différents reflets lumineux. Autant dire que l'on hâte d'en voir plus.Pour le moment, aucune date de sortie n'a été avancée pour Quantum Error.