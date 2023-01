PS5 : les ventes de la console explosent, l'augmentation de prix n'a eu aucun impact

Tous les analystes qui ont pensé que l'augmentation de prix de 50€ de la PS5 allait nuire à la popularité de la machine se sont lourdement trompés. Plus de 30 millions de PS5 vendues en seulement deux ans, Sony Interactive Entertainment peut être soulagé, et remercier les fêtes de fin d'année qui ont permis à la machine de franchir un nouveau record. Ce mois de décembre 2022 est en effet le plus gros mois jamais enregistré depuis la sortie de la console en novembre 2020. Il faut dire que les pénuries ont fortement diminué depuis la crise sanitaire et qu'il est désormais bien plus simple de se procurer une machine. C'est en effet lors de sa keynote au CES 2023 de Las Vegas que Jim Ryan, le Président de Sony Interactive Entertainment, a évoquer ces chiffres, rappelant au passage qu'en novembre 2022, la PS5 s'était écoulée à 25 millions d'exemplaires. C'est donc 5 millions d'unités vendues en l'espace de quelques semaines. On note donc une forte accélération des ventes lors de fêtes de fin d'année (logique), mais celles-ci ne devraient pas faiblir si le constructeur japonais arrive toujours à produire autant, puisque la demande est toujours aussi forte.