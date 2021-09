PS5 : 1 million en Grande-Bretagne en moins de temps que la PS4, malgré la pénurie

Il aura fallu 39 semaines, soit 9 mois, pour que la PS5 atteigne le seuil symbolique du million de ventes en Grande-Bretagne. Comme pour les ventes mondiales, c'est mieux que la PS4 qui avait eu besoin de 3 semaine supplémentaires pour atteindre ce chiffre. C'est d'autant plus remarquable pour Sony Interactive Entertainment que nous traversons toujours une période de pénuerie, certes moindre mais toujours existante. C'est donc un record pour PlayStation qui réalise le meilleur démarrage dans le pays pour l'ensemble des consoles sorties jusqu'à présent, mais ne dépasse pas la Wii qui avait fait un million en 38 semaines. Selon GamesIndustry.biz, la PS5 était encore derrière la PS4 jusqu'à fin juillet, avant de recevoir un coup de boost en août grâce à un réassort plus important sur le sol anglais. Le mois d'août fut d'ailleurs la meilleure période pour la console qui s'est hissé en tête des charts, devant la Nintendo Switch puis la Xbox Series. Cela dit, en matière de ventes purement physiques, c'est Nintendo qui domine le classement avec plus de 21% des ventes réalisées par Nintendo. En revanche, lorsqu'on commence à additionner ventes physiques et dématérialisées, c'est une toute autre histoire puisqu'il faut attendre le 15ème place pour voir un jeu Nintendo apparaître dans le tableau anglais. Voici d'ailleurs le Top 20 des meilleures ventes de jeux en Grande-Bretagne pour le mois d'août :



Top 20 ventes jeux Août 2021 (physique + digital)





1. GTA 5 (Rockstar)

2. Ghost of Tsushima : Director's Cut (Sony)

3. FIFA 21 (EA)

4. Aliens: Fireteam Elite (Focus Entertainment)

5. F1 2021 (EA/Codemasters)

6. Far Cry 5 (Ubisoft)

7. Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft)

8. Humankind (SEGA)

9. Call of Duty Black Ops Cold War (Activision Blizzard)

10. Red Dead Redemption 2 (Rockstar)

11. Olympics Games Tokyo 2020 : The Official Video Game (Sega)

12. Spider-Man : Miles Morales (Sony)

13. Minecraft : Switch Edition (Nintendo/Mojang)

14. The Crew 2 (Ubisoft)

15. Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo)

16. Forza Motorsport 7 (Microsoft)

17. Marvel's Avengers (Square Enix)

18. Mortal Kombat 11 (Warner Bros)

19. Battlefield 5 (EA)

20. Minecraft (Mojang/Microsoft)