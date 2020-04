PS5 : le ray tracing en temps réel confirmé pour Quantum Error, le flou dissipé pour l'instant

Chris Grannell, un ex-développeur de Sony (Killzone 2, Formula One, WipEout), lors du pocast RDX. D'après le bonhomme, la console de Sony Interactive Entertainment serait moins puissante que la Xbox Series X, allant même jusqu'à dire que la machine aurait du mal avec le ray tracing en temps réel, surtout dans le cadre d'un jeu d'envergure tel qu'un open world. Interpellé sur Twitter, Chris Grannell a précisé sa pensée en indiquant que sur PS5, les développeurs devraient sans doute faire des compromis dans ce domaine.





Quantum Error WILL 100% use real-time ray-tracing. — QUANTUM ERROR (@quantum_error) 22 avril 2020



Une thèse mise à mal par TeamKill Media, le studio aux commandes de Quantum Error sur PS4 et PS5. En effet, il a clairement affirmé sur Twitter que : 1) le jeu utiliserait le ray tracing en temps réel à 100%, 2) l'implémentation était simple. "Nous avons remarqué que les choses devaient être réalisées le plus correctement possible, car la moindre imperfection saute aux yeux avec l'éclairage et les reflets du ray tracing", a-t-il ajouté. Voilà qui devrait rassurer les futurs possesseurs de la PS5, même si l'on préfère attendre de voir le rendu à l'écran.



D'ailleurs, interrogé sur la qualité visuelle de Quantum Error, TeamKill Media s'est montré ambitieux. "Nous tendons vers le photoréalisme autant que possible tout en faisant en sorte que le jeu continue de tourner à 60fps", a-t-il expliqué, en soulignant qu'il ne faisait pas non plus une fixette sur le réalisme à outrance. En fait, c'est surtout la vision artistique dans son ensemble qui l'importe. Quantum Error ne dispose toujours pas de la moindre date de sortie, mais les développeurs ne seraient pas contre l'idée de le proposer dès le lancement de la PS5.





Ceux qui sont à l'affût de la moindre information concernant la PS5 sont certainement au courant des derniers propos tenus par