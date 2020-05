PS5 : la conférence de Mark Cerny transformée en une hilarante vidéo d'ASMR

Décriée pour son aspect trop technique, et jugée comme soporifique par la majorité des joueurs, la conférence de Mark Cerny consacrée à la PS5 a inspiré un fan qui l'a transformée en une vidéo d'ASMR. Il faut dire que l'architecte de la console dispose d'une voix particulièrement douce et d'un timbre qui nous bercent les oreilles. L'internaute a repris l'intégralité de la présentation en ajoutant quelques effets, dont une réverb et une musique calme en fond sonore.



Si vous cherchiez à vous relaxer avant de rejoindre le vaste monde en ce début de période post-confinement, voici l'outil idéal. Désormais, on attend impatiemment la prochaine conférence de Mark Cerny, afin d'avoir droit à une nouvelle vidéo encore plus zen.