Xbox Series X / PS5 : Electronic Arts promet du très très lourd

Même si Microsoft et Sony Interactive Entertainment ont dressé les contours de la Xbox Series X et de la PS5, on se doute bien qu'ils n'ont pas encore abattu leurs meilleures cartes. Enfin, c'est surtout vrai pour la presse et le grand public, car les studios majeurs disposent déjà des kits de développement. D'ailleurs, lors de la publication de ses derniers résultats trimestriels, Electronic Arts a fait comprendre que personne n'était prêt à la gifle monumentale qui se préparait.



"Je n'ai pas trop envie de m'exprimer à la place de nos partenaires que sont Microsoft et Sony, mais vous devez bien saisir que la puissance de ces consoles [la PS5 et la Xbox Series X, ndlr] dépasse nettement celle des machines actuelles, a expliqué le directeur financier Blake Jorgensen. En d'autres termes, elle nous permettent de faire de plus grandes choses. Dans les deux prochaines années, vous allez commencer à voir des jeux qui vont faire halluciner les gens. Ce qui est particulièrement amusant, c'est que cette innovation va servir à la fois nous, mais aussi l'ensemble de l'industrie."



Avant d'ajouter : "Ca va également être intéressant de voir comment nos licences telles que FIFA ou Madden vont évoluer, et comment des séries inédites vont naître en bénéficiant de toute cette puissance." A noter que durant l'année fiscale 2020-2021, Electronic Arts compte sortir 14 titres. Blake Jorgensen ne l'a pas dit de manière explicite, mais on s'attend à ce que bon nombre d'entre eux débarquent sur PS5 et Xbox Series X. Quatre simulations sportives (dont FIFA et Madden) sont prévues, quatre jeux "s'appuyant sur les franchises" de la maison également (on peut penser à Battlefield 6), encore quatre issus de studios indépendants, et enfin deux jeux mobiles.



Quoi qu'il en soit, on espère qu'Electronic Arts ne vend pas du rêve dans le vide.