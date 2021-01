PS5 : des stocks de retour très bientôt chez certains revendeurs, on fait le point sur les réassorts

Nous entrons dans le troisième mois d'existence de la PS5, mais la nouvelle console de Sony reste une chimère pour certains. Mais il se pourrait bien que de nouveaux réassorts soient effectifs dans les prochaines semaines. Si Sony a promis des stocks à grande échelle à partir du printemps 2021, chez certains revendeurs, on parvient à mettre la main sur des petites quantités de PS5. C'est le cas de Carrefour qui devraient recevoir une palette de 792 consoles PlayStation 5 à partir du 18 janvier prochain. Ce sont nos confrères de Hitek qui dévoilent ces informations, sachant que parmi ces 792 PS5, 96 pourraient être destinées pour être mises en vente sur le site officiel de Carrefour. Mieux, un total de 48 PS5 en version digitale devraient également être commercialisées dans la foulée, toujours selon le site Hitek.



Amazon devrait également profiter de nouvelles quantités, 6 636 consoles PS5 pour l'Allemagne, contre 600 machines pour Amazon France. Des informations qui proviendraient d'employés du célèbre site marchand qui ont commencé à enregistré les commandes en ligne. Bien sûr, personne n'est à l'abri des techniques liées aux bots et scalpers, et on espère que l'amélioration de l'état sanitaire en Asie puisse permettre de reprendre la production de machines de façon massive. Nous vous suggérons de rester vigilant quant aux annonces de Carrefour dans les prochaines heures, le célèbre revendeur pourrait bien se manifester prochainement.