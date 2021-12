PS5 : enfin des faceplates officielles à changer et de nouveaux coloris pour la DualSense

Depuis sa sortie il y a un an, la PS5 est une console qui a été pensée pour pouvoir faire changer ses façades, ou faceplates pour utiliser un terme repris dans le jargon vidéoludique. Certaines entreprises n'ont d'ailleurs pas attendu l'autorisation de Sony Interactive Entertainment pour se lancer sur le marché de ces coques alternatives, risquant du coup des poursuites en justice. Si certains s'en sont mordus les doigts, d'autres sont passés entre les mailles du filet, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, le constructeur japonais a officialisé l'arrivée de ces faceplates qui seront commercialisées dès le début de l'année 2022 avec 5 coloris différents : Cosmic Red, Midnight Black, Nova Pink, Starlight Blue et Galactic Purple. Pour le moment, seuls les coloris Cosmic Red et Midnight Black seront vendus dans un premier temps, le 21 janvier 2022 sur le store officiel de PlayStation et à partir du 18 février 2022 chez tous les revendeurs classiques. Si le prix n'est pas encore connu en France, de l'autres côté de l'Atlantique, aux Etats-Unis, ces coques seront proposées à 54.99$. Histoire d'illustrer cette annonce, Sony Interactive Entertainment a publié un trailer pour mieux les découvrir.