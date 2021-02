PS5 : de grosses ventes en 2020, mais freinées par la pénurie de consoles

Toujours dans le cadre de ses derniers résultats financiers qui ont été rendus publiques, Sony Interactive Entertainment revient sur les chiffres de vente de la PlayStation 5. On le savait déjà, la nouvelle console de la firme japonaise a réalisé le meilleur démarrage de l'histoire de PlayStation, mais il manquait les chiffres pour qu'on puisse se gargariser. C'est désormais chose faite, et on apprend qu'il s'est écoulé pas moins de 4.5 millions de machines à la date arrêtée du 31 décembre 2020. Des résultats impressionnants qui prouvent l'envie des joueurs de passer à la next gen' et ce malgré le prix de 499€ pour la version avec lecteur de disques qui reste la plus grosse vente de Sony. Seulement voilà, la crise sanitaire et les problèmes de fabrication des puces AMD a fortement freiné la disponibilité de la PS5 dans les étals physiques comme virtuels, au point qu'aujourd'hui, il est extrêmement compliqué de s'en procurer une.



Cela signifie que cette pénurie a un impact important sur la croissance des ventes qui ont forcément diminué sur le début de l'année 2021, les usines ayant toujours du mal à sortir des exemplaires assemblés. Il s'agit quelque part d'un faux départ puisque le nombre de PS5 vendus équivaut in fine à celui de la PS4 en 2013, qui n'avait pourtant pas été aussi explosif dans ses premières semaines d'exploitation. Malgré tout, Sony Interactive Entertainment a réalisé le meilleur chiffre d’affaires de l’histoire de l’industrie du jeu vidéo sur la période de octobre à décembre 2020 avec 6,9 milliards d’euros générés. C'est beau.