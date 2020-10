PS5 : que ce soit à l'horizontale ou à la verticale, Sony garantit une ventilation efficace

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la ventilation des consoles next-gen est au coeur des préoccupations de Sony Interactive Entertainment et de Microsoft. Enfin, c'est encore plus vrai pour le constructeur japonais qui, on le sait, doit faire en sorte que la PS5 soit beaucoup plus silencieuse que la PS4 et la PS4 Pro. Ce n'est donc pas un hasard si, ces derniers temps, il communique souvent sur ce sujet, à l'instar de l'interview accordée à nos confrères japonais de 4Gamer . Yasuhiro Ootori, en charge du design mécanique et thermique, est formel : que ce soit à l'horizontale ou à la verticale, la ventilation de la console demeurera efficace."C'est une question fréquente, a-t-il confié. Du point de vue des designers, la ventilation de la console reste la même, que la console soit placée à la verticale ou à l'horizontale. Certaines personnes pensent que la dissipation thermique serait sans doute plus efficace en position verticale, en raison de l'effet cheminée. Cela dit, avec un refroidissement s'articulant autour d'un ventilateur électrique, l'effet de cheminée n'est pas un indicateur fiable. Selon les spécifications, le ventilateur fonctionne aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. Personnellement, j'adore quand la console est positionnée à la verticale, ce qui permet de voir les parties supérieure et inférieure du logo 'PS' correctement."Selon les premiers retours des médias japonais qui ont approché la machine, cette dernière serait effectivement silencieuse. Nous ne manquerons pas de nous en assurer lorsque nous recevrons notre exemplaire au bureau. En attendant, on rappelle que la PS5 sortira chez nous le 19 novembre prochain au prix de 499€ pour le modèle équipé du lecteur Blu-ray, et 399€ pour celui tourné vers le dématérialisé.