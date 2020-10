PS5 : 1000 consoles offertes, un concours de folie chez Burger King

On s'en doutait depuis hier, mais la chaîne de restauration rapide Burger King a donc bel et bien signé un joli partenariat avec Sony Interactive Entertainment concernant la future PS5. Si vous n'avez pas suivi l'histoire, sachez q ue Burger King a mis en ligne hier une vidéo dans laquelle on découvrait le son d'intro de la nouvelle PS5, tout en promettant des infos pour le 15 octobre. Il ne sera finalement pas nécessaire d'attendre si longtemps, puisque la chaîne de fast-food a mis en ligne sur son site toutes les informations relatives à un grand jeu concours. Pour attirer le chaland, 1000 PS5 sont mises en jeu, mais aussi 2000 copies des jeux Sackboy : A Big Adventure et Demon's Sous, ainsi que 1000 codes pour un mois d'abonnement au PlayStation Now.