PS4 : un disque dur Marvel's Avengers collector chez Seagate, il existe plusieurs modèles différents

Depuis quelques temps maintenant, Seagate multiplie les partenariats avec les grandes licences de jeux vidéo pour nous proposer des disques durs en édition limitée. Après celui du Master Chief de chez Halo (et dont vous pouvez retrouver notre concours juste ici), voici venir une version PS4 déclinée aux couleurs de Marvel's Avengers, le dernier AAA issu du catalogue de Square Enix. La grande particularité de ce Game Drive Seagate, c'est d'être décliné en plusieurs modèles différents. On peut en effet opter pour la version ultime qui regroupe l'ensemble des Avengers, ou bien choisir un super-héros en particulier. Il y a l'édition Captain America, la version Thor ou bien encore le "coloris" Hulk, sachant qu'ils sont tous disponibles soit en 2To ou en 4To.



On apprend autrement que ce Game Drive est conçu pour les consoles PS4 et PS4 Pro et qu'il dispose d'une fonction plug-and-play, qui lui permet d'être détecté instantanément par la console PlayStation et installé en quelques minutes seulement. Le disque dur est doté d'un port USB 3.0 et est vendu au prix de 99,99€ (2 To). Comme d'habitude, il s'agit d'éditions limitées, ce qui signifie qu'il ne faut pas tarder à se décider.