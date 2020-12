PS4 : la mise à jour 8.03 est là, et elle apporte une vraie nouveauté

Malgré la sortie de la PS5, Sony ne laisse pas tomber sa PS4, et on découvre que la firme vient de déployer une mise à jour du logiciel de sa console. Mieux, le firmware 8.03 apporte enfin une vraie nouveauté. Pas question de se contenter d'améliorer la stabilité ou d'améliorer l'expérience utilisateur. Ce nouveau firmware nous donne enfin la possibilité de désactiver le chat vocal dans un jeu via le menu rapide. En utilisant cette option, tous les joueurs seront rendus au silence (vous y compris), ce qui peut être un sacré soulagement dans certains jeux compétitifs. Attention, cette option n'impacte en aucun cas l'audio dans votre party chat. Précisons que la mise à jour pèse 477 Mo.