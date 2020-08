PS4 : des ventes de folie pour les jeux, et un record pour la console

Sony vient de dévoiler son bilan financier pour le trimestre qui s'est clôturé le 30 juin 2020, et sans surprise, les chiffres de ventes de la PS4 ont continué à progresser, boostés par le confinement dû à l'épidémie de COVID. Sur la période d'avril à juin 2020, ce sont pas moins de 1.9 millions de machines qui ont trouvé preneur, portant le total de machines écoulées à 112.3 millions. Si le record de 155 millions d'unités de la PS2 semble inatteignable, la machine pourrait peut-être réussir à monter sur le podium en détrônant le Game Boy et ses 118 millions de ventes.

Néanmoins, les chiffres sont tout de même en baisse, puisque sur la même période de l'année 2019, 3.2 millions de PS4 avaient trouvé preneur, soit une baisse de 1.3 millions en un an. Néanmoins, Sony a noté une importante progression au niveau des ventes de jeux, avec 91 millions de copies vendues sur le quatrième trimestre de l'année fiscale 2019, soit 41.2 millions de jeux en plus par rapport à l'année précédente (49.8 millions de jeux écoulés). Les exclusivités ont bien boosté les ventes puisque 18.5 millions de jeux étaient first-party, là encore en augmentation par rapport à la même période l'année précédente (11.7 millions).

Enfin, signe du déclin rapide des ventes physiques sur console, 74% des ventes ont été faites en dématérialisé, contre 53% l'année précédente. En ce qui concerne le PS Plus, sachez que 44.9 millions de joueurs y sont abonnés, ce qui représente une hausse de 5.1 millions par rapport à la même période de 2019. En ce qui concerne le chiffres d'affaires, Sony prévoit de gros résultats grâce à la sortie de la PS5 et de ses jeux, et s'attend à réaliser 23.5 milliards de chiffre d'affaires sur l'année fiscale qui se terminera le 30 mars 2021.