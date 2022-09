PS VR 2 : opération séduction dans ce nouveau trailer du casque VR de Sony

Les choses semblent s'accélérer du côté du PlayStation VR 2, le nouveau casque de réalité virtuelle de Sony, bâti pour la PS5. En effet, depuis que certains médias (triés sur le volet) ont pu tester l'appareil lors d'un événément à Londres il y a quelques semaines, la constructeur japonais décidé de passer à l'assaut du grand public. C'est pour cette raison que nous venons d'avoir droit à un nouveau trailer, long de 2"18 min, et qui met en avant à la fois les nouveautés techniques du masque VR, mais également propose des images des jeux qui accompagneront l'accessoir au moment de sa sortie, ou les semaines après. Affichage en 4K avec du HDR (du 2K par oeil en réalité), Eye-Tracking qui permettra d'avoir un impact direct avec les jeux dans leur gameplay (on peut par exemple choisir une arme dans la roue d'un simple regard dirigé), focus oculaire, champ de vision à 110 degrés, détection des doigts sur les manettes, audio 3D pour plus d'immersion sonore, retours haptiques, même au niveau du casque, tout a été pensé pour que l'expérience soit encore plus immersive que le premier PS VR. Reste plus qu'à connaître la date de sortie exacte et son prix. Selon certains analystes, compte-tenu des composants embarqués, le casque coûtera entre 450 et 600€. Ça ne sera évidemment pas pour tout le monde...