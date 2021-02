Pokémon : pour les 25 ans de la série, Post Malone va faire un concert

Par défaut, il n'y aucun point commun entre les Pokémon et Post Malone. Et pourtant, la célèbre série de jeux vidéo et le jeune rappeur qui monte vont collaborer ensemble d'ici quelques semaines. En effet, pour fêter les 25 ans de la franchise Pokémon, Nintendo s'est associé à l'artiste pour proposer un concert virtuel qui clôturera la Journée Pokémon qui aura lieu dans la nuit du 27 au 28 février prochain à 1 heure du matin (heure française). Il s'agit en réalité d'un programme musical organisé par The Pokémon Company, le fameux P25, et qui permettra de découvrir d'autres surprises et surtout d'autres collaborations. Parce qu'on vous rappelle quand même que Katy Perry a elle aussi signé pour faire la promotion de Pokémon il y a quelques semaines, ce qui signifie que d'autres grands noms de la musique devraient annoncer leur partenariat avec la bande de Pikachu tout au long de l'année. Pour les intéressés, sache que le concert sera transmis sur YouTube et Twitch à partir du 28 février 2021, 1h du matin. Vous voilà prévenus !