PlayStation VR 2 : les rumeurs avaient encore raison, c'est bien pour début 2023

Début 2023, c'est la fenêtre de sortie pour le PlayStation VR2 que Sony Interactive Entertainment a dévoilé hier soir aux alentours de minuit. L'information a été relayée à la fois sur Twitter et sur Instagram, histoire de toucher un maximum de personnes. Annoncé pour la première fois en février 2021, le PS VR2 n'a pour le moment fait aucune apparition publique et Sony se contente pour le moment de publier des messages sur le PlayStation Blog pour nous donner des nouvelles et les premiers détails techniques de son casque de réalité virtuelle. On rappelle que cette fenêtre de sortie avait déjà été évoquée par la chaîne YouTube "PSVR Without Parole" en mars dernier, expliquant que cette décision aurait été prise en interne chez Sony pour générer un nombre suffisant de casques pour le lancement pour éviter des ruptures de stock importantes comme ce fut le cas avec la PS5.







Pour rappel, le PlayStation VR2 proposera deux types d'affichage, le premier en mode VR, où il sera possible de profiter des jeux VR dans un environnement virtuel à 360°. Le contenu s’affichera au format vidéo 4000 x 2040 HDR (2000 x 2040 par œil) avec une fréquence d’image de 90 Hz/120 Hz. En revanche, en mode cinématique, il sera possible d'afficher l’interface utilisateur et le système de la PS5, ainsi que tous les contenus multimédias et jeux non VR, sur un écran de cinéma virtuel. Le contenu en mode cinématique s’affichera dans un format vidéo 1920×1080 HDR avec des fréquences d’image de 24/60 Hz, et même 120 Hz.