PlayStation VR 2 : les précommandes seraient décevantes, Sony obligé de revoir ses objectifs à la baisse

C'est un secret de polichinelle, depuis quelques années (et surtout l'avènement de la PS5), Sony cherche à faire de PlayStation une marque Premium, proche de ce que représente l'iPhone en matière d'attachement du public revendiqué Apple. Prix de la PS5 en hausse par rapport à la PS4, une augmentation de 50€ de sa console depuis septembre dernier, des jeux first-party à 80€, une manette pro à 240€ et enfin un casque PSVR 2 lancé au prix de 599€, Sony Interactive Entertainment a clairement changé sa philosophie depuis la génération précédente. Un pari qui ne serait pas si payant que cela, du moins pas pour son prochain casque de réalité virtuelle, attendu pour le 22 février 2023 dans le monde. Si l'on en croit la dernière enquête de Bloomberg , le constructeur japonais aurait drastiquement revu ses ambitions à la baisse concernant le PlayStation VR 2, suite aux mauvais chiffres liés aux précommandes.On se souvient que Sony avait pour objectif de vendre 2 millions de PSVR 2 à la fin du mois de mars 2023, soit un mois après son lancement. Des objectifs qui ont sans doute été établis suite aux ventes vertigineuses de la PS5, malgré la pénurie des composants et malgré un prix en hausse constante. Toutefois, il est de bon ton de rappeler que le premier PS VR avait mis 8 mois pour franchir la barre du million d'exemplaires en 2016/2017. Si l'on se fie à l'article de Bloomberg, pour Sony Interactive Entertainment, le grand public serait désormais plus enclin à se laisser séduire par la réalité virtuelle. Sans doute que le marché de la VR s'est démocratisé ces six dernières années, mais compte-tenu de la conjoncture actuelle, le grand public n'est peut-être pas encore prêt à investir autant d'argent dessus. Dans tous les cas, la réalité a rattrapé les ambitions...