PlayStation VR 2 : il y aura 37 jeux pour la période de lancement, Sony dévoile la liste

Nous sommes à environ un mois de la sortie du PlayStation VR 2 et du côté de Sony Interactive Entertainment, on se prépare pour la sortie du casque VR. Afin de rassurer les joueurs qui pensent que l'appareil ne dispose pas assez de jeux à sa sortie, le constructeur japonais révèle la listes des jeux qui seront disponibles lors de la période de lancement. On compte 37 jeux au total, dont 30 qui seront disponibles le 22 février 2023, soit le jour de sortie du PS VR 2. Parmi les titres "blockbusters", il y a évidemment Horizon Call of the Mountain, Resident Evil 8 Village, Gran Turismo 7 et The Walking Dead Saint & Sinners 2 Chapter 2 Retribution. Il y aura plein d'autres expériences plus ludiques et sensorielles afin de profiter des ajouts technologiques du casque.

Liste des jeux qui sortiront dans la période de lancement du PSVR 2 :