PlayStation : Sony s'impose un peu plus dans l'esport en rachetant Repeat.gg

Non, le rachat de l'EVO il y a un peu plus d'un an n'était pas qu'un simple coup de com' de Sony Interactive Entertainment. En effet, le constructeur japonais vient de s'offrir Repeat.gg, une plate-forme dédiée à l'esport que les adeptes de Dota 2, de League of Legends, de Call of Duty : Warzone, de PUBG et de Fortnite connaissent bien. D'après ce qui est expliqué sur le site officiel , Repeat.gg permet de prendre part à un nombre illimité de tournois en ligne payants ou gratuits, les performances de chaque joueur étant ensuite suivies et éventuellement rémunérées. Les dirigeants de la société insistent sur la facilité d'utilisation de la plate-forme, ce qui a manifestement séduit Sony Interactive Entertainment."Chez PlayStation, notre vision de l'esport a toujours été de faire tomber les barrières de manière à ce que les joueurs de tout niveau puissent s'affronter, explique Steven Roberts, vice-président du jeu compétitif chez Sony Interactive Entertainment, à nos confrères de GamesIndustry.biz . Avec l'équipe talenteuse de Repeat.gg, nous sommes enthousiastes à l'idée d'explorer des nouvelles façons pour les joueurs de s'adonner au jeu compétitif et d'étendre nos offres en matière d'esport. Ce n'est que le début de l'aventure, et nous avons hâte de partager davantage d'informations avec notre communauté à l'avenir."Du côté de Repeat.gg, on se félicite également de ce rachat qui représente "une étape majeure dans l'histoire de la société." Faire partie de la galaxie PlayStation permettra d'accéder à des ressources supplémentaires, d'élargir le catalogue de jeux et de développer des nouvelles fonctionnalités dans les deux années à venir. Détail important : ce rachat ne signifie absolument pas que Repeat.gg deviendra une plate-forme PlayStation only. "Nous continuerons de soutenir le PC, le marché du mobile et les consoles", est-il indiqué clairement.Enfin, comme rappelé par GamesIndustry.biz, Sony Interactive Entertainment n'a pas attendu d'acquérir l'EVO et Repeat.gg pour s'intéresser à l'esport. En effet, cela fait maintenant un moment qu'il organise ses PlayStation Tournaments. D'ailleurs, l'an passé, à travers une sélection de 30 jeux et 8 000 tournois, les joueurs ont gagné plus de 5 millions de dollars.