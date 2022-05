PlayStation sera au Hellfest, il y a des pass à gagner pour le festival du métal !

Voilà un partenariat pas piqué des hannetons que Sony Interactive Entertainment vient de nous annoncer en cette journée du 17 mai 2022 particulièrement ensoleillé. En effet, pour la première fois, PlayStation sera le partenaire du Hellfest, ce festival des musiques extrêmes où les fans de métal se réunissent pendant 7 jours non loin de Nantes. Cette année, du 17 au 26 juin 2022, PlayStation France tiendra une émission en direct du Hellfest en direct sur sa chaîne Twitch. Ça sera l'occasion de faire venir des musiciens pour jouer à la PS5 et qu'ils nous racontent leur anecdotes sur le jeu vidéo sans doute. Evidemment, pour que le partenariat ait une résonance nationale, des défis seront lancés pendant les 7 jours de programmation, avec des QR codes à scanner sur les gobelets sur place, afin de repartir avec des cadeaux, ou pourquoi pas rencontrer leur idoles sur place. Ce partenariat entre PlayStation France et le Hellfest s’articule autour de 3 axes que voici :

1 - Try Hard Challenges

10 pass d’une journée pour le festival sont à gagner, dès aujourd’hui et jusqu’au 24 mai, via les réseaux sociaux de PlayStation France.

Pour ce faire, les joueuses/joueurs PlayStation françaises/français doivent partager sur Twitter des screenshots d’un maximum de trophées déverrouillés parmi une liste de 5, avec le #TryHardChallenges et en taguant @PlayStationFR. Plus la joueuse/le joueur déverrouille de trophées, plus elle/il a de chances de gagner un pass pour le Hellfest 2022 !

Voici les 5 trophées concernés :

HORIZON FORBIDDEN WEST – « Kotallo aidé »

GRAN TURISMO 7 – « Look d'enfer ! »

RATCHET & CLANK : RIFT APART – « Destruction en vue »

DEMON'S SOULS – « Au carrefour des possibilités »

DESTRUCTION ALLSTARS – « Boule de démolition »

2 – PlayStation Live From Hellfest

Rendez-vous tous les jours de festival, de 19h30 à 21h30, pour l’émission « PlayStation Live From Hellfest », en direct, sur la chaine Twitch de PlayStation France.

Cette émission sera l’endroit parfait pour faire vibrer à l’unisson (ou à la tierce) ces deux passions synergiques que sont le jeu vidéo et le Metal.

>> Le programme détaillé sera communiqué avant le festival sur les réseaux sociaux de PlayStation France.

3 – Metal Combat

« Metal Combat » va permettre à quelques festivaliers de réaliser un rêve : jouer à la PlayStation 5 avec leurs idoles !!

Pendant les 7 jours du festival, les festivaliers auront la possibilité de scanner les QR codes PlayStation visibles sur les gobelets et sur les panneaux d’affichage du festival. Ils accèdent immédiatement à un instant gagnant en ligne, et peuvent ainsi remporter de nombreux lots mis en jeu.

Le Saint Graal étant une invitation à venir jouer, le jour même, à la PlayStation 5 avec un artiste présent au festival, en direct, dans l’émission PlayStation Live From Hellfest !