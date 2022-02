PlayStation Productions : voici la séquence qui ouvrira tous les films issus des jeux Sony, dont Uncharted

C'est aujourd'hui que sort le film Uncharted au cinéma, première production entre Sony Pictures, Columbia Pictures et surtout PlayStation Productions. A ce titre, un logo animée a été créée pour marquer l'entrée en matière de PlayStation dans le monde du cinéma et qui vient d'être partagé sur les différents canaux officiels. Comme on vous le détaillait dans notre critique la semaine dernière, ce logo reprend les plus grandes figures des jeux PlayStation Studios, à savoir Aloy de Horizon, Kratos de God of War, Joel & Ellie de The Last of Us, Jin Sakai de Ghost of Tsushima et même Astro du hub Playroom. Le tout est accompagnée d'une petite musique discrète mais percutante qui donne une vraie identité à cet écran d'introduction qui ne manquera pas de toucher les fans PlayStation en plein coeur. Il est donc visible avant le film Uncharted, mais également pour toutes les autres productions à venir, le prochain étant The Last of Us et ensuite Ghost of Tsushima.