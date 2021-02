PlayStation Plus : voici les jeux gratuits de Mars 2021, Final Fantasy VII Remake dans le lot

Final Fantasy VII Remake continue d'occuper le devant de la scène. En effet, après la version PS5 annoncée hier , on apprend aujourd'hui que le jeu (PS4) figurera parmi les titres dont les membres du PlayStation Plus pourront profiter à partir du 2 mars sans se ruiner. Et pour les petits malins qui pensaient pouvoir accéder gratuitement à la mise à jour Intergrade à partir de cette version gratuite, Sony Interactivement Entertainment a clarifié tout de suite les choses : "La version PS4 de Final Fantasy 7 Remake disponible pour les abonnés PlayStation Plus n’est pas éligible à une mise à niveau vers la version PS5 numérique."Les autres jeux retenus pour le mois de mars sont Remnant : From the Ashes, Maquette, Farpoint VR et Destruction AllStars - qui était déjà présent dans la sélection de février.