PlayStation Plus : voici les jeux gratuits de mai 2022, la rumeur disait vrai

billbil-kun (Dealabs) annonçait que FIFA 22, Curse of the Dead Gods et Tribes of Midgard seraient les jeux gratuits retenus pour mai dans le cadre du PlayStation Plus. Sony Interactive Entertainment s'est décidé à lever le voile sur les titres qu'il a choisis pour le mois à venir, et il s'agit effectivement de ces trois-là. "Vous avez jusqu’au lundi 2 mai pour ajouter Hood : Outlaws & Legends, Bob l’Éponge : Bataille pour Bikini Bottom – Réhydraté et Slay the Spire à votre bibliothèque de jeux [les jeux gratuits du mois d'avril, ndlr]", précise le constructeur japonais. Quant à Persona 5, il quittera la collection PlayStation Plus le 11 mai prochain.On profite de l'occasion pour rappeler que le nouveau PlayStation Plus sera lancé en France le 22 juin prochain. Différentes formules d'abonnement seront bien évidemment disponibles, vous pouvez les retrouver à cette adresse