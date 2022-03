Le PlayStation Plus absorbe le PlayStation Now et propose 3 nouvelles formules, tous les détails

Jason Shreier avait encore tapé juste : son scoop de décembre 2021 publié sur Bloomberg vient enfin de prendre forme et d'être officialisé par Sony Interactive Entertainment. Communiqué envoyé à la presse, publication d'un message sur le blog PlayStation, annonce sur les réseaux sociaux, le constructeur japonais confirme la fusion entre le PlayStation Plus et le PlayStation Now, qui avait pour nom de code Spartacus en interne. Dans les faits, c'est le PlayStation Plus qui absorbe le service de cloud streaming et propose du coup trois formules différentes, histoire de s'adapter à son public. Des offres qui seront déployées en juin 2022 et qui donneront accès à différents avantages selon l'abonnement choisi. Dans tous les cas, Sony Interactive Entertainment parle d'un catalogue de plus de 700 jeux, comprenant toutes les générations de PlayStation, de la première à la dernière, sachant qu'il est possible d'y jouer en streaming à partir d'une PS4, d'une PS5 et même d'un PC.

Voici le détail des 3 formules d’abonnement :

PLAYSTATION PLUS ESSENTIAL

Avantages :

Fournit les avantages dont les abonnés au PlayStation Plus disposent déjà :

- Deux jeux téléchargeables chaque mois

- Des réductions exclusives

- Le stockage dans le cloud pour les sauvegardes de jeu

- L’accès au multijoueur en ligne

>> Ce palier ne comporte aucun changement pour les joueurs actuellement abonnés au PlayStation Plus.





Prix pour la France (identique au PlayStation Plus actuel) :

8,99€ par mois / 24,99€ par trimestre / 59,99€ par an







PLAYSTATION PLUS EXTRA

Avantages :

- Fournit tous les avantages du palier Essential

- Propose également un catalogue d’environ 400 des meilleurs jeux PS4 et PS5, notamment des hits de notre catalogue PlayStation Studios et de nos partenaires tiers. Les jeux du palier Extra peuvent être téléchargés pour permettre leur accès hors ligne.





Prix pour la France :

13,99€ par mois / 39,99€ par trimestre / 99,99€ par an







PLAYSTATION PLUS PREMIUM



Avantages :

- Fournit tous les avantages des paliers Essential et Extra

- Des versions d’essai à durée limitée de certains jeux seront également proposées à ce palier, permettant aux joueurs de les tester avant de les acheter.

- Propose environ 340 jeux supplémentaires, dont :

° Des jeux PS3 disponibles via le streaming dans le cloud

° Un catalogue de grands classiques, disponibles en streaming ou en téléchargement parmi les jeux PlayStation, PS2 et PSP

° L’accès par le biais du streaming dans le cloud aux jeux PlayStation, PS2, PSP et PS4 des paliers Extra et Premium. Les joueurs peuvent jouer en streaming sur les consoles PS4 et PS5, ainsi que sur PC

Prix pour la France :

16,99€ par mois / 49,99€ par trimestre / 119,99€ par an