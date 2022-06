PlayStation Plus Premium : Sony vient de lancer le service au Japon, voici la liste complète des jeux

Singapour, Taïwan, Hong Kong, Corée du Sud, Malaisie

Fallout 4, Wolfenstein : New Order, DOOM), de la saga Resident Evil, des jeux Falcom, ou encore de certains titres développés en interne (Knack par exemple).



À noter que l'intégralité des jeux classiques (POne, PS2, PSP) est proposée en NTSC 60 Hz, ce dont ne bénéficient pas les joueurs asiatiques qui doivent se contenter du PAL 50 Hz. Enfin, rappelons que le nouveau PlayStation Plus arrivera le 13 juin prochain aux États-Unis, et le 23 suivant en Europe.





Déployé en Asie le 23 mai dernier (Indonésie,, Thaïlande), le nouveau PlayStation Plus de Sony Interactive Entertainment débarque à présent au Japon. Et grâce à nos confrères de Gematsu , nous disposons de la liste complète des jeux disponibles dans les différentes formules du service. Sans surprise, le catalogue est plus riche que celui du territoire asiatique, avec notamment l'ajout de plusieurs productions Bethesda Softworks (

CATALOGUE PLAYSTATION PLUS PREMIUM & EXTRA



PlayStation 5

Assassin’s Creed Valhalla

Assetto Corsa Competizione

Balan Wonderworld

Control : Ultimate Edition

Cris Tales

Demon’s Souls

Foreclosed

Ghost of Tsushima Director’s Cut

Ghostrunner

I Am Dead

MXGP 2021 – The Official Motocross Videogame

Maneater

Les Gardiens de la Galaxie

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales

Monster Truck Championship

NBA 2K22

Returnal

Tennis World Tour 2 Complete Edition

The Artful Escape

Tour de France 2021

Werewolf : The Apocalypse – Earthblood

Wreckfest

PlayStation 4

2Dark

ABZU

AO Tennis 2

AVICII Invector

Absolver

Ace of Seafood

Akiba’s Beat

Alienation

Aragami

Ashen

Assassin’s Creed Valhalla

Assetto Corsa Competizione

Astebreed

Back to Bed

Bad North

Balan Wonderworld

Batman : Arkham Knight Special Edition

Battle Chasers : Nightwar

Bee Simulator

Blasphemous

Bloodborne

Bloodstained : Ritual of the Night

Brawlout

Caladrius Blaze

Call of Cthulhu

Celeste

Chicken Police : Paint it RED!

Child of Light

Children of Morta

Chocobo’s Mystery Dungeon : Every Buddy!

Chronos : Before the Ashes

Cities : Skylines PlayStation 4 Edition

Clouds & Sheep 2

Concrete Genie

Concrete Genie : Digital Deluxe Edition

ConnecTank

Control : Ultimate Edition

Cris Tales

Croixleur Sigma

DCL : The Game

DOOM

Damascus Gear : Operation Tokyo HD

Dandara

Dark Rose Valkyrie

Darksiders Genesis

Darksiders III

Days Gone

Dead Cells

Death Stranding

Death Stranding Director’s Cut

Death end re;Quest

Death end re;Quest2

Deliver Us The Moon

Desperados III

Destruction AllStars

Detroit : Become Human

Disaster Report 4 : Summer Memories

Disgaea 5 : Alliance of Vengeance

Dragon Star Varnir

Dynasty Warrior 8 Empires

EVERSPACE

Eagle Flight

Earth’s Dawn

El Hijo : A Wild West Tale

Embr

Emily Wants to Play

Enter the Gungeon

Entwined

Fade to Silence

Fallout 4

Fallout 76

Far Cry 3 : Blood Dragon

Far Cry 3 : Classic Edition

Far Cry 4

Fighting EX Layer

Final Fantasy IX

Final Fantasy VII

Final Fantasy X | X-2 HD Remaster

Final Fantasy XII : The Zodiac Age

Final Fantasy XV Royal Edition

Final Fatnasy VIII Remastered

FlatOut 4 : Total Insanity

For Honor

Foreclosed

Vendredi 13 : Le Jeu Vidéo

Frostpunk

GRIP : Combat Racing

Gabucchi

Gal Gunvolt

Gal Gunvolt Burst

Get Even

Ghost of Tsushima Director’s Cut

Ghostrunner

Giana Sisters : Twisted Dreams – Director’s Cut

God of War (2018)

Golf PGA Tour 2K21

Golf with Your Friends

Gravity Rush 2

Gunvolt Chronicles : Luminous Avenger iX

Hollow Knight

Hotline Miami Collected Edition

How to Survive 2

How to Survive Storm Warning Edition

Howizon Zero Dawn Complete Edition

Human : Fall Flat

I Am Dead

inFAMOUS First Light

inFAMOUS Second Son

Infinite Minigolf

Jotun

Journey to the Savage Planet

Killzone : Shadow Fall

Killzone : Shadow Fall Intercept

Kingdom New Lands

Kingdom Two Crowns

Knack

LEGO Batman 3: Beyond Gotham

Last Day of June

Last Stop

Left Alive

Legendary Fishing

Legends of Ethernal

Little Big Workshop

Little Nightmares

LittleBigPlanet 3

MX vs. ATV All Out

MXGP 2021 – The Official Motocross Videogame

Mafia III : Complete Edition

Magicka 2

Mahjong

Maneater

Les Gardiens de la Galaxie

Marvel’s Spider-Man

Marvel’s Spider-Man Game of the Year Edition

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales

Matterfall

MediEvil

Megadimension Neptunia VII

Minit

Mitsurugi Kamui Hikae

Momodora : Reverie Under the Moonlight

Monster Jame Setel Titans 2

Monster Truck Championship

Moonlighter

Moving Out

MudRunner

My Friend Pedro

My Time at Portia

Mystery Chronicle : One Way Heroics

NBA 2K Playgrounds 2

NBA 2K22

Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm 4

Necromunda : Underhive Wars

Neverending Nightmares

New Everybody’s Golf

Nidhogg

Nioh

Observation

Observer : System Redux

Oddworld : New ‘n’ Tasty

Omega Quintet

Outer Wild

Overcooked! 2

Overpass

Pathfinder : Kingmaker – Definitive Edition

Pile Up! Box by Box

Portal Knights

Prey

Prison Architect

Project CARS 2

Project CARS 3

R-Type Final 2

RIDE 4

Rad Rodgers : Radical Edition

Rebel Galaxy

Red Dead Redemption 2

Reel Fishing : Road Trip Adventure

Relicta

Resogun

Rez Infinite

Rock of Ages : Make & Break

Rollercoaster Dreams

Root Letter

Saints Row the Third: Remastered

Screencheat

Seasons After Fall

Shadow Warrior 3

Shadow of the Beast

Shadow of the Colossus

Shenmue III

Sine Mora EX

Skydrift Infinity

Sniper Elite 4

Soulcalibur VI

Space Crew

Space Junkies

Spitlings

Star Ocean : First Departure R

Star Trek : Bridge Crew

Starlink : Battle for Atlas

Steep

Sundered : Eldrich Edition

TT Isle of Man : Ride on the Edge 2

Tearaway

Tennis World Tour 2

Terraria

Tetris Effect : Connected

The Artful Escape

The Caligula Effect : Overdose

The Crew

The Crew 2

The Dark Pictures Anthology : Little Hope

The Dark Pictures Anthology : Man of Medan

The Division

The Fisherman : Fishing Planet

The LEGO Movie Videogame

The Last Guardian

The Legend of Heroes : Trails into Reverie

The Legend of Heroes : Trails of Azure

The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel

The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel II

The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel III

The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV

The Legend of Heroes : Trails of Zero

The Legend of Nayuta : Boundless Trails

The MISSING : J.J. Macfield and the Island of Memories

The Messenger

The Surge

The Surge 2

The Witch and the Hundred Knight 2

The Witch and the Hundred Knight : Revival Edition

The Wonderful 101 : Remastered

Through the Darkest of TImes

Tokyo Xanadu eX+

TorqueL

Touhou Genso Rondo : Bullet Ballet

Touhou Sky Arena : Matsuri Climax

Touhou: Scarlet Curiosity

Tour de France 2021

TowerFall Ascension

Townsmen : A Kingdom Rebuilt

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials Rising

Trials of the Blood DRagon

Tricky Towers

Uncharted 4: A Thief’s End

Uncharted : The Lost Legacy

Until Dawn

Valiant Hearts : The Great War

Warhammer 40,000 : Inquisitor – Martyr

Warhammer : Chaosbane

Watch Dogs

Werewolf : The Apocalypse – Earthblood

Werewolves Within

Wild Guns Reloaded

Windbound

Wolfenstein : The New Order

World of Final Fantasy

Wreckfest

XCOM 2

Y School Heroes : Bustlin’ School Life

Yo-kai Watch 4++

Yonder : The Cloud Catcher Chronicles

Ys IX : Monstrum NOX

Ys VIII : Lacrimosa of DANA

Ys : Memories of Celceta

ZOMBI

Zombie Army 4 : Dead War



DÉMOS JOUABLES (FORMULE PREMIUM)



PlayStation 5

Cyberpunk 2077

ELEX 2

Farming Simulator 22

Horizon Forbidden West

Hot Wheels Unleashed

Hyperdimension Neptunia : Sisters vs. Sisters

MotoGP 22

Tiny Tina’s Wonderlands

Uncharted : Legacy of Thieves Collection

WWE 2K22

PlayStation 4

Biomutant

Cadavers for Breakfast

Cyberpunk 2077

ELEX 2

Farming Simulator 22

Horizon Forbidden West

Hot Wheels Unleashed

Hyperdimension Neptunia : Sisters vs. Sisters

LEGO City Undercover

MotoGP 22

The Liar Princess and the Blind Prince

Tiny Tina’s Wonderlands

WWE 2K22





CATALOGUE JEUX CLASSIQUES (FORMULE PREMIUM)



PlayStation 1 (en natif sur PS5 et PS4)

Ape Escape

Disney Pixar Toy Story 2 : Buzz Lightyear to the Rescue

Everybody’s Golf

I.Q : Intelligent Qube

Jumping Flash!

Mr. Driller

Oddworld : Abe’s Oddysee

Syphon Filter

Tekken 2

Wild Arms

Worms Armageddon

Worms World Party

PlayStation 2 (en natif sur PS4)

Jak & Daxter : The Precursor’s Legacy

Jack II

Jak 3

Jak X : Combat Racing

PSP (en natif sur PS5 et PS4)

echochrome

PlayStation 3