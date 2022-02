PlayStation Plus : les jeux de Mars 2022 révélés, il y a du Ghost of Tsushima !

Alors qu'on attend que Sony Interactive Entertainment officialise le projet Spartacus, qui est censé fusionner le PlayStation Plus avec le PlayStation Now afin de proposer une offre d'abonnement similaire au Xbox Game Pass, la liste des jeux dits "gratuits" pour le mois de Mars 2022 vient d'être officiellement révélée. Comme d'habitude, il y en a pour tous les goûts et tous les genres, à commencer par du Ghostrunner, un FPS à l'ambiance cyberpunk développé lui aussi par un studio polonais. Ceux qui sont plus jeu de survie pourront jeter leur dévolu sur Ark : Survival Evolved, tandis que les adorateurs du Japon féodal pourront s'amuser avec la partie multijoueur de Ghost of Tsushima, puisque c'est la partie Legends qui est disponible. Quant aux joueurs qui préfèrent s'affronter sur des bolides, sachez que Team Sonic Racing sera là pour assurer des parties endiablées.

- Ark : Survival Evolved (PS4)

- Team Sonic Racing (PS4)

- Ghostrunner (PS5)

- Ghost of Tsushima : Legends (PS4 et PS5)

Sony Interactive Entertainment en profite pour nous rappeler que nous avons jusqu'au lundi 28 février pour télécharger les jeux PlayStation Plus du mois de février, cest-à-dire EA Sports UFC 4, Planet Coaster : Console Edition (version PS5 seulement ; non disponible pour PS4) et Tiny Tina et la Forteresse du Dragon : Une aventure merveilleuse.