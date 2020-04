PlayStation Plus : les jeux d'avril 2020 sont là, Uncharted 4 confirmé

Uncharted 4 [était entré] de plain-pied dans le cercle très fermé de ces titres capables de marquer l’Histoire du jeu vidéo à tout jamais et d’obtenir lui aussi la note suprême." Quant à DiRT Rally 2.0, il s'agit d'une valeur sûre pour ceux qui ne jurent que par les jeux de course.Enfin, notons que les jeux du mois de mars, à savoir Shadow of the Colossus et Sonic Forces, resteront encore téléchargeables jusqu'au 6 avril prochain.