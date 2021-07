PlayStation Plus : voici la liste des jeux gratuits sur PS4 et PS5, ça va râler...

Comme chaque mois, Sony Interactive Entertainment a rendu public la liste des jeux dit "gratuits" dans le cadre de l'abonnement au PlayStation Plus. Et on ne va pas se mentir, mais ce mois-ci, c'est pas vraiment la panacée en termes de choix. Plants vs Zombies : La bataille de Neighborville, Hunter’s Arena : Legends et Tennis World Tour 2, nombreux sont les joueurs qui risquent de cracher leur venin sur les réseaux sociaux en voyant les titres qui ont été choisis pour le mois d'août. C'est vrai qu'on aurait aimé au moins un vrai bon jeu, et pas uniquement des titres moyens, voire pas terrible comme le très décevant Tennis World Tour 2. On appelle ça des jeux de seconde zone, mais on ne peut pas avoir que des AAA chaque mois, il faut donc savoir se contenter de moins bon de temps à autre.

A propos des jeux du mois d’août :

Plants vs Zombies : La bataille de Neighborville

Bienvenue à Neighborville, où tout se passe bien, à part ce nouveau conflit coniféroce entre plantes et écervelés qui se prépare ! Rejoignez les nouvelles pousses dans cet éternel combat entre plantes et zombies avec plus de 20 classes personnalisables. Utilisez les pouvoirs uniques de chaque classe de personnage dans six modes JcJ, dont l’Arène de combat.

Tennis World Tour 2

Incarnez les plus grands joueurs ou créez le vôtre pour tenter de dominer le classement mondial. Plus de rythme, plus d’animations, plus de réalisme : retrouvez toutes les sensations du tennis, en simple ou en double et affrontez vos amis en local ou en ligne.

Hunter’s Arena : Legends

Plongez dans l’univers de Hunter’s Arena : Legends, un Battle Royal unique. Dans l’arène des chasseurs, affrontez des démons afin d’obtenir de l’équipement et combattez les autres chasseurs pour devenir le chasseur ultime. Choisissez parmi 17 chasseurs uniques avec leur propre style de combat et dont vous pourrez personnaliser grâce à diverses apparences et émotes.