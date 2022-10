PlayStation Plus : des nouveaux jeux en approche pour le Catalogue, GTA Vice City dans le lot

PLAYSTATION PLUS EXTRA ET PREMIUM

Grand Theft Auto : Vice City – The Definitive Edition (PS4, PS5)

Dragon Quest XI S : Les Combattants de la destinée – Definitive Edition (PS4)

Assassin’s Creed Odyssey (PS4)

Dragon Quest Builders (PS4)

Dragon Quest Builders 2 (PS4)

Dragon Quest Heroes : The World Tree’s Woe and the Blight Below (PS4)

Dragon Quest Heroes II : Explorer’s Edition (PS4)

Inside (PS4)

The Medium (PS5)

Naruto to Boruto : Shinobi Striker (PS4)

Assassin’s Creed Chronicles : China (PS4)

Assassin’s Creed Chronicles : India (PS4)

Assassin’s Creed Chronicles : Russia (PS4)

Assassin’s Creed III Remastered (PS4)

Assassin’s Creed Syndicate (PS4)

Hohokum (PS4)

Sony Interactive Entertainment vient de communiquer la liste des jeux qui débarqueront dans le Catalogue du PlayStation Plus dès le 18 octobre prochain. Pour mémoire, on rappelle que ce privilège est uniquement destiné aux membres Premium et Extra du service, ce qui demande de claquer minimum 13,99 € dans le cas d'un abonnement d'un mois, ou bien 99,99 € si l'on opte pour une année complète. Et pour profiter des PlayStations Classics, il faudra forcément passer par la formule Premium qui coûte un peu plus cher (16,99 € pour un mois, 119,99 € pour un an).Concernant les titres qui ont été retenus donc, on retient en premier lieu GTA : Vice City dont la station de radio Fever 105 tabasse toujours autant. Il y a aussi The Medium - le jeu horrifique de Bloober Team qui permet de jongler entre deux dimensions différentes - sans oublier la ribambelle d'Assassin's Creed, de Dragon Quest et de Yakuza remasterisés. Castlevania : Lords of Shadow et Ultra Street Fighter IV répondent également à l'appel.

PLAYSTATION PLUS PREMIUM - PLAYSTATION CLASSICS