PlayStation Now : voici les nouveaux jeux d'octobre, Days Gone et MediEvil dans le tas

NOUVEAUX JEUX DU PLAYSTATION NOW (OCTOBRE 2020)

(jusqu'au 4 janvier 2021)

Comme la tradition le veut, le PlayStation Now continue d'étoffer son offre avec une ferveur régulière : pour la nouvelle fournée du mois d'octobre, Sony s'est octroyé une poignée de titres plutôt intéressants - six au total - dans des genres divers et variés. On retrouve donc les exclusivités Days Gone, dernière production de Sony Bend sortie en 2019, le remake du cultissime MediEvil pondu l'année dernière, le jeu multijoueur asymétrique Friday the 13th ou encore le très chouette et féerique Trine 4. Et encore, ce n'est pas terminé.Rappelons que l'abonnement au PlayStation Now coûte 9,99 euros par mois, 24,99 tous les trois mois ou 59,99 euros l'année et donne accès à un titre de plusieurs centaines de jeux, aussi bien AAA qu'indépendants sur des plateformes comme la PS4, la PS3 ou la PS2.