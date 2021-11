PlayStation Now : voici les 4 jeux de Novembre 2011, il y a le remake de Mafia

Après nous avoir révélé la liste des jeux présents dans le PlayStation Plus, Sony Interactive Entertainment nous communique aujourd'hui l'ensemble des jeux qui seront présent dans le catalogue du PlayStation Now et tous jouables à partir d'aujourd'hui, mardi 2 novembre 2021. Comme d'habitude, ils sont au nombre de quatre et l'idée est bien sûr de proposer un liste de titres variés. Mafia : Definitive Edition, Celeste, Final Fantasy IX et Totally Reliable Delivery Service, il y a en effet de quoi faire plaisir à tous les types de joueurs. Et bien sûr, histoire d'illustrer tout ça avec de belles images, Sony a prévu un trailer de circonstance.