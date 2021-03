PlayStation Now : voici la liste des jeux de Mars 2021, l'action à l'honneur

Comme tous les mois, Sony Interactive Entertaiment nous révèle la liste des jeux qui arrivent et qui partent du catalogue PlayStation Now, le service de streaming équivalent à celui du Xbox Game Pass de Microsoft. Si l'éditeur japonais s'efforce souvent de proposer des choix de jeux électiques, ce mois-ci, c'est l'action pure qui est mise en avant. Infamous Second Son, World War Z, Ace Combat 7 et SuperHot, autant vous dire que les amoureux du shoot, qu'il soit à la 1ère, troisième personne, dans un cockpit d'avion ou en balançant des boules d'énergie, vont être ravis.





- World War Z : 2 mars au 7 septembre

- Ace Combat 7 : 2 mars au 31 mai

- inFamous Second Son : Définitivement

- Superhot : 12 mois minimum