PlayStation Now : les jeux du mois de septembre sont connus, il y a deux gros jeux

Après Microsoft qui a levé le voile sur les nouveaux jeux dont les membres du Xbox Game Pass pourront profiter à partir du mois de septembre sur Xbox One et PC, c'est maintenant au tour de Sony Interactive Entertainment d'en faire de même avec le PlayStation Now. Le nombre de titres est moindre, certes, mais il y a deux poids lourds : Resident Evil VII et Final Fantasy XV.Pour mémoire, Resident Evil VII est devenu durant cet été l'épisode le plus vendu de l'histoire de la saga (7,9 millions d'exemplaires), dépassant ainsi Resident Evil 5 et ses 7,7 millions. N'oublions pas non plus de souligner que le survival horror de Capcom sera disponible jusqu'au 30 novembre, contre le 1er mars 2021 pour le titre de Square Enix.Enfin, Observation et WWE 2K19 complètent la liste, et on nous prévient Shadow of the Tomb Raider et Control tirent leur révérence.