Xbox Game Pass : voici les nouveautés du mois de septembre

10 jeux viennent grossir les rangs du catalogue du Xbox Game Pass en ce mois de septembre avec entre autres les deuxièmes et troisièmes chapitres de Tell Me Why (dont le premier épisode est sorti il y a quelques jours). Parmi les titres disponibles, on citera pêle-mêle Crusader Kings III, Resident Evil VII, World War Z ou encore Destiny 2 : Bastion des Ombres & Renégats. Bref, ceux qui sont abonnés au service de Microsoft vont encore avoir des titres de qualité à se mettre sous la dent.

- Crusader Kings 3 (PC) - 1er septembre

- The Jackbox Party Pack 4 (console) - 3 septembre

- Resident Evil VII (console & PC) - 3 septembre

- Tell Me Why Chapitre 2 (console & PC) - 3 septembre

- Touhou Luna Nights (console & PC) - 3 septembre

- World War Z (PC) - 3 septembre

- Star Renegades (PC) - 8 septembre

- Disgaea 4 Complete + (PC) 10 septembre

- Hotshot Racing (console) - 10 septembre

- Tell Me Why Chapitre 3 (console & PC) - 10 septembre

- Destiny 2 : Bastion des Ombres & rénégats (console) - Bientôt disponible