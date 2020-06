PlayStation Now : les jeux du mois de juin viennent d'être dévoilés, Metro Exodus dans le coup

La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor

Sony Interactive Entertainment vient de dévoiler la liste des jeux qui, dès aujourd'hui, intègrent le catalogue du PlayStation Now. Metro Exodus fait office de tête d'affiche, sachant qu'il sera exceptionnellement disponible jusqu'au 30 novembre prochain. Parmi les autres productions que les utilisateurs du service pourront trouver, il y a Dishonored 2, NASCAR Heat 4, Malicious Fallen, 11-11 Memories Retold, Pac-Man Championship Edition 2, Tales os Zestiria et God Eater 2 Rage Burst.En revanche, Batman Arkham Knight, LEGO Ninjago, LEGO City Undercover ettirent leur révérence. Pour mémoire, le PlayStation Now compte plus de 700 jeux et coûte 9,99€/mois. Des formules trimestrielle (24,99€) et annuelle (59,99€) sont également proposées.