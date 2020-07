PlayStation Now : trois nouveaux jeux débarquent ce mois-ci, il y en a pour tous les goûts

JEUX DU MOIS DE JUILLET 2020 (PLAYSTATION NOW)

Street Fighter V

Watch_Dogs 2

Hello Neighbor

Pour le mois de juillet, Sony a préparé une jolie poignée de titres à proposer à tous les abonnés du PlayStation Now, son fameux service de jeux en libre accès, jouables après téléchargement ou en streaming : cette fois-ci, donc, nous avons le droit à trois softs, deux productions AAA pour une indépendante, et dans des styles très différents.D'un côté, le grand classique de baston qu'est Street Fighter V, un des best-sellers de Capcom et l'une des références absolues en termes de combat ; de l'autre, le hit Watch Dogs 2, suite colorée et plutôt réussie d'Ubisoft publiée en 2016. Enfin, notons la présence de Hello Neighbor, sorti en 2017 et développé par Dynamic Pixels, un petit survival dans lequel on explorera la maison pleine de secrets d'un voisin décidément pas comme les autres. Bon jeu !