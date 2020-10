PlayStation : Ken Kutaragi (le créateur de la console) se concentre désormais sur la robotique

Ken Kutaragi est un nom qui ne dit peut-être rien au grand public, mais c’est pourtant lui le créateur de la PlayStation. Même s’il avait quitté son poste de président de Sony Computer Entertainment en 2006, il avait continué de siéger au conseil d’administration, avant d’enfiler la tenue de président d’honneur. En gros, on le mettait gentiment sur la touche suite au lancement plus que compliqué de la PS3. Une bien mauvaise manière de terminer une success story, lui qui a quand même vu naître la PlayStation et la PS3 donc, mais aussi la PS2 et la PSP.





Depuis, Ken Kutaragi s’est intéressé à l’intelligence artificielle ainsi qu’à la robotique, deux domaines dans lesquels on ne l’attendait pas forcément, sauf ses proches. En effet, dans les différents articles qui lui sont consacrés, il est décrit comme un homme qui se demande toujours quelles seront les technologies de demain. Cette réflexion l’a donc conduit tout droit vers la start-up Ascent Robotics qu’il a intégrée en 2016, avant d’en devenir le président en août dernier. Au cours d’un interview accordée à Bloomberg, Ken Kutaragi a indiqué que si l’automatisation des tâches était souvent mal perçue (elle est notamment accusée d'accroître le taux de chômage), la COVID-19 a changé la donne. Par exemple, inciter les employés à travailler avec des machines pourrait limiter la transmission du virus.



Pour le moment, les projets d’Ascent Robotics sont assez flous, mais on sait quand même que l’entreprise a collaboré avec Kawasaki Heavy Industries sur un bras capable de se saisir d’un objet en particulier à l’aide d’une caméra. Les équipes de Ken Kutaragi sont également en train de développer un logiciel de conduite automatique pour un constructeur automobile. Comme le souligne Bloomberg, le papa de la PlayStation s’attaque quand même à deux technologies – la conduite automatique et les robots intelligents – prometteuses sur le papier mais dont les résultats se font encore attendre. Pas de quoi décourager Ken Kutaragi qui peut compter sur une cinquantaine d’ingénieurs, et qui ne touche aucun salaire.