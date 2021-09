PlayStation France : Philippe Cardon est remplacé par Emmanuel Grange en tant que Directeur Général

Après 10 ans au sein de chez Sony Interactive Entertainment France, Philippe Cardon a décidé de se retirer de la vie professionnelle afin de se consacrer à ses projets personnels. On rappelle qu'il avait remplacé le sympathique George Fornay après son départ de PlayStation France en juin 2011, lui qui venait de chez Warner Bros. avec son expertise de l'entertainment. Philippe Cardon est remplacé au pied levé par Emmanuel Grange, nommé Directeur Général de Sony Interactive Entertainment France. S'il accède à ce poste très médiatisé, sachez que Mr Grange officie chez Sony France depuis 17 ans déjà et qu'il a occupé le poste de Directeur Administratif et Financier, également en charge des Ressources Humaines et des Opérations au sein de PlayStation France depuis 2012. C'est donc lui qui va accompagner toute la vie de la PS5 (et-delà peut-être) au sein du marché français. On lui souhaite évidemment la bienvenue.